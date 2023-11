Vela, America's Cup: Luna Rossa show alle regate preliminari di Gedda, vince la terza Fleet Race ed è seconda

America's Cup, buono il comportamento dell'equipaggio italiano nelle prime tre regate preliminari della tappa di Gedda, in Arabia Saudita: secondo posto nella classifica generale.

30-11-2023 14:16

Cominciano bene per Luna Rossa le regate preliminari di Gedda, in Arabia Saudita, seconda tappa di avvicinamento all’America’s Cup 2024 di vela. Secondo posto per l’equipaggio italiano nella classifica generale al termine delle prima giornata, caratterizzata dalle prime tre regate di flotta. Per il Luna Rossa Prada Pirelli Team (questo il nome completto della “squadra”) terzo posto nella prima Fleet Race, quarto nella seconda e trionfo nella terza, chiusa con un vantaggio abissale sulle altre imbarcazioni.

America’s Cup a Gedda: l’equipaggio di Luna Rossa

Luna Rossa in acqua con diverse novità, a cominciare dall’esordio al timone per Ruggero Tita, oro olimpico a Tokyo col Nacra oltre che campione mondiale in coppia con Caterina Banti, e per l’astro nascente Marco Gradoni, 19 anni, primo velista Optimist a vincere tre mondiali di fila. Debutto anche nel ruolo di trimmer per Vittorio Bissaro, campione del mondo col Nacra 17 nel 2019, mentre Umberto Molineris c’era anche nella tappa spagnola di Vilanova La Geltru.

Fleet Race, doppietta neozelandese nelle Fleet Race 1 e 2

Terzo posto per l’equipaggio italiano nella prima regata di flotta, chiusa con un ritardo di 5’10” dai vincitori, i neozelandesi di Emirates Team New Zealand. Secondo posto per i britannici di INEOS Britannia, quarto per gli svizzeri di Alinghi, quinto per i francesi di Orient Express Racing Team. Male American Magic, squalificata per essere uscita dai confini di regata. Successo neozelandese anche nella Fleet Race 2 davanti ad Alinghi, INEOS, Luna Rossa (che ha pagato dei problemi in avvio), Orient Express e American Magic.

Capolavoro Luna Rossa nella terza regata a Gedda

Nella Fleet Race 3, invece, nessun problema per l’equipaggio italiano che è partito benissimo acquisendo subito un buon vantaggio rispetto ai neozelandesi, poi a loro volta risucchiati dalle altre imbarcazioni. Nel finale Orient Express ha provato a rifarsi sotto, ma Luna Rossa ha sempre controllato con buon margine, chiudendo in scioltezza proprio davanti ai francesi, ad Alinghi, Ineos e New Zealand. Ancora squalificata American Magic: giornataccia. Sintetico ma esaustivo il commento di Marco Gradoni: “È solo l’inizio”.

Vela, regate preliminari America’s Cup Gedda: classifica

