Vela - Luna Rossa, acquisto di lusso: arriva Hamish Willcox

09-12-2022 11:33

Colpo grosso in casa Luna Rossa che per farsi trovare pronta ma soprattutto per essere protagonista alla prossima America’s Cup 2024 punta su un coach eccellente qual è Hamish Willcox.

Willcox è un allenatore di punta del circuito mondiale ed ha trascinato al successo la coppia del Team New Zealand formata da Peter Burling e Blair Tuke, spingendoli nella conquista dell’oro olimpico a Rio nel 2016 e di ben sei titoli mondiali.

Il coach, considerato anche un esperto meteorologico e che era già stato con Luna Rossa in passato, ha raggiunto tutto il team italiano a Cagliari dove sono in corso di svolgimento gli allenamenti con il prototipo. Qui si è riformata la coppia di timonieri Francesco Bruni, rientrato dall’Argentina, e James Spithill.

In occasione della prima uscita l’equipaggio è stato completato dai trimmers Ruggero Tita e Umberto Molineris oltre che dai flight control Vittorio Bissaro e Andrea Tesei. Tutti i dati che emergeranno da questi allenamenti serviranno per dare vita all’AC75 con cui Luna Rossa parteciperà nel 2024 alla America’s Cup in programma a Barcellona.