America's Cup, Luna Rossa vince ancora: American Magic ko, finali in palio con Ineos Britannia e Alinghi

Secondo successo in tre regate per l'imbarcazione italiana a Barcellona: dopo Orient Express, è American Magic ad arrendersi a Sirena e al suo equipaggio.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Ancora una vittoria per Luna Rossa, la seconda nelle prime tre regate preliminari di Barcellona. Dopo aver perso all’esordio con New Zealand e dopo il pronto riscatto ai danni dei francesi di Orient Express, l’equipaggio italiano ha regolato senza troppi problemi l’imbarcazione a stelle e strisce, American Magic, mantenendosi in linea di galleggiamento in vista del rush finale. Saranno le prossime regate, in programma sabato e domenica, a chiarire se gli uomini di Max Sirena potranno giocarsi la vittoria nelle Series catalane nella finalissima fissata sempre per domenica, nel corso del pomeriggio.

Luna Rossa, buona partenza contro American Magic

Ottima la strategia iniziale di Luna Rossa Prada Pirelli, brava a costringere American Magic a uscire dalla linea di partenza e dunque a tornare indietro per evitare penalità. La barca italiana è riuscita a prendere subito un buon vantaggio, stimabile in circa 180 metri, ulteriormente ampliato in occasione del passaggio verso la prima boa di bolinea. Perfetta anche la virata, che ha consentito a Luna Rossa di raggiungere una velocità di 45 nodi e di raddoppiare il distacco sugli statunitensi in vista dell’ultima strambata.

America’s Cup: seconda vittoria per la barca italiana

American Magic ha provato a rifarsi sotto, ma la tattica di gara di Luna Rossa si è dimostrata più che efficace. La squadra del presidente Patrizio Bertelli, che ha ridotto al minimo le virate in vista dei cancelli del secondo giro, ha preso nuovamente il largo fino ad accumulare più di 300 metri di vantaggio, gestiti senza troppi patemi fino all’arrivo. Quaranta i secondi di margine per l’imbarcazione italiana a danno di quella americana a fine regata. Una vittoria che aumenta la convinzione di Luna Rossa di potersi giocare l’accesso in finale fino alla fine.

La situazione a Barcellona e i prossimi impegni di Luna Rossa

Decisivi, in questo senso, i prossimi impegni che attendono Luna Rossa Prada Pirelli nelle acque di Barcellona. Sabato 24 agosto l’equipaggio tricolore scenderà in acqua alle 14 nel corso della seconda regata, per affrontare gli inglesi di Ineos Britannia. Sempre alle 14, ma di domenica 25, è invece in programma l’ultima delle cinque regate, contro gli svizzeri di Alinghi. Servono due vittorie a Sirena e soci per giocarsi poi il successo nella serie di Barcellona nella finale a due.