America’s Cup, la bonaccia mette in pericolo le regate di stanotte

Grandi interrogativi circondano la prossima giornata di gare dell’ America’s Cup . Venerdì dovrebbero andare in scena le gare 3 e 4 della sfida tra Luna Rossa e Team New Zealand ma il condizionale è d’obbligo in virtù di quelle che sono le ultime indicazioni sul vento previsto nel Golfo di Hauraki nelle prossime ore.

Secondo i siti più accreditati infatti, la brezza che dovrebbe spirare sul campo designato per le regate non dovrebbe raggiungere il minimo consentito (6,5 nodi) per dare il via alla contesa.

Una finestra favorevole, tuttavia, potrebbe esserci intorno alle 17.00-17.30 locali quando la velocità delle correnti aeree dovrebbe salire attorno ai 6-7 nodi permettendo così alla gara di avere inizio.

Questo tipo di condizioni, tra le altre cose, non dispiacerebbero particolarmente alla compagine italiana che è risaputo ami gareggiare, al contrario dei rivali, con un vento contenuto, una variabile questa che potrebbe consentire a Luna Rossa di completare la rimonta dopo aver perso la prima gara e centrare quel sorpasso che permetterebbe davvero di incominciare a sognare in grande.

OMNISPORT | 11-03-2021 18:48