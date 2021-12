America's Cup, Luna Rossa in cerca di ciclisti della Nazionale

04-12-2021 14:28

Alla America’s Cup 2024 ritorneranno i ciclisti a bordo, che andranno a sostituire i “grinder”. Le gambe sostituiranno così gli arti superiori e garantiranno dunque più velocità. Luna Rossa sta lavorando per capire chi potrà entrare a far parte dell’equipaggio.

A La Gazzetta dello Sport, il nuovo ct della nazionale italiana di ciclismo Bennati ha annunciato sviluppi importanti: “Incontrerò Max Sirena la settimana prossima, per capire bene esattamente di quante persone abbiano bisogno e con quali caratteristiche. Il progetto è molto interessante e ci apre scenari nuovi. Io ho conosciuto Sirena in passato grazie a Jovanotti: lui mi ha chiamato per chiedermi se ci fossero corridori disponibili“.

Il ct della pista Marco Villa ha aggiunto: “Sapevo che c’era già stato un pistard in Coppa America (si riferisce all’olandese Simon van Valthooven su New Zealand, tra l’altro bronzo nel keirin alle Olimpiadi di Londra 2012, n.d.r.). Sicuramente è un impegno da velocisti, ci vuole più potenza esplosiva che resistenza. Per me è un onore che vengano a cercare nel ciclismo queste figure e questo mi fa dire che dovremmo essere anche noi a fare lo scouting per cercare potenziali corridori in altri sport“.

