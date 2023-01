La pressione mediatica e politica, esercitata da quando nell’agenda internazionale le repressioni iraniane nei confronti dei manifestanti hanno assunto una drammatica priorità, ha condotto a un parziale risultato: il calciatore Amir Nasr-Azadani, il quale stava per essere giustiziato, è stato condannato a 26 anni di carcere.

Una vicenda purtroppo comune a quanti stanno opponendosi al regime di Teheran e che ha scosso l’opinione pubblica internazionale che attraverso le istituzioni preposte sta esercitando una pressione mediatica e politica che non ha eguali, perché questa repressione, senza alcun filtro, cessi.

Il calciatore era stato arrestato lo scorso novembre per aver preso parte alle proteste nella città di Isfahan dove, secondo la magistratura di Teheran, erano morti tre membri delle forze dell’ordine. Un avvenimento terribile, nel quale sarebbe stato coinvolto – secondo la magistratura – anche Amir Nasr-Azadani.

Nell’ambito dello stesso procedimento tre persone sono state condannate a morte Saleh Mirhashemi Baltaghi, Majid Kazemi Sheikhshabani e Saeed Yaghoubi Kordsofla accusati di “attacco terroristico armato” e di avere sparato uccidendo tre membri delle forze di sicurezza, come riporta Irna.

Azadani vanta 17 presenze nel principale campionato iraniano di calcio dove ha vestito le maglie delle squadre di Ran-Ahan, Tractor e Gol-e Rayhan.

Per evitargli la condanna a morte sono intervenuti sia la FIFPRO sia esponenti del mondo sportivo e politico, i quali hanno deciso di intervenire per salvargli la vita, evitando così sorte toccata di recente a due manifestanti quali Mohsen Shekari e il lottatore Majid Reza Rahnavard, impiccati in pubblico nella città santa di Mashad.

In segno di solidarietà e di protesta verso la decisione di condannare a morte l’ex giocatore, si è espresso pubblicamente anche il sindacato internazionale FIFPRO che si dice “scioccato e disgustato” per la pronuncia del tribunale.

Un messaggio pubblicato il 12 dicembre scorso dall’account Twitter ufficiale del sindacato dei giocatori FIFPRO recitava:

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.

We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph

