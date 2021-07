Ancelotti ammette la frode fiscale: "Sono stato mal consigliato"

Carlo Ancelotti ha confessato di aver commesso qualche errore col fisco nel 2014, durante la prima stagione sulla panchina del Real Madrid. L’ex tecnico di Juventus, Milan e Napoli avrebbe dichiarato di essere stato mal consigliato in passato.

Il tecnico madridista si oppone invece alla contestazione relativa all’anno 2015: Avendo trascorso 158 giorni in Spagna anziché 183, Ancelotti non deve pagare le tasse. Per il 2014 invece si è detto disposto a versare immediatamente i 300mila euro.

OMNISPORT | 23-07-2021 18:54