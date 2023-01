Ancelotti miglior allenatore del 2022 per l'Iffhs

10-01-2023 13:28

Carlo Ancelotti allarga ancora la sua bacheca, questa volta per un trofeo personale. Ha infatti vinto per la terza volta l‘Iffhs World’s Best Club Manager Award. È insomma il miglior allenatore al mondo del 2022. L’anno scorso, il tecnico italiano ha guidato il Real Madrid alla vittoria della Champions League. Ha preceduto in classifica lo spagnolo Pep Guardiola, che guida il Manchester City. Al terzo posto Walid Regragui, autore del miracolo Marocco ai Mondiali e tecnico del Wydad Casablanca, vincitrice della Caf Champions League.

Al quarto posto troviamo il tedesco Jurgen Klopp del Liverpool, al quinto ecco il portoghese José Mourinho che, con la Roma, ha portato a casa la Confederation Cup.