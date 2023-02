Il tecnico italiano: "Sarà un duello di qualità in mezzo al campo, Vinicius il nostro uomo in più".

20-02-2023 21:42

Tutto pronto ad Anfield Road per la partita che è stata l’unica finale che si è disputata in tre circostanze (1981, 2018, e 2022), Liverpool-Real Madrid.

La vigilia delle ‘Merengues’ è affidata da Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky Sport, che ha spiegato quanto sia stata differente la partita di Parigi: “Sono cambiate tante cose, innanzitutto questa non è una gara secca, ma sono due partite. Ciò che non cambia è il valore delle squadre, che cercheranno di andare oltre gli ostacoli per prendere una posta in palio importante. Sono partite che si deve avere il piacere di giocare. Il Liverpool, come il Real Madrid, ha avuto qualche problema a gennaio, qualche infortunio e una condizione non perfetta: siamo ambedue migliorati, sarà una sfida intensa, con tanta qualità a centrocampo. Con Klopp ha un bel rapporto, durante la pandemia siamo stati assieme a Liverpool: è amabile, a Madrid ricambierò il regalo ricevuto, una sigaretta elettronica”.

C’è particolare attenzione per qualche suo ragazzo: “Benzema sta bene, ha recuperato da un lieve affaticamento: la Champions League è la sua competizione. Valverde ha ancora energia e dinamismo, ha ripreso dopo la flessione post iridata, quest’anno ha acquisito concretezza in fase realizzativa: ha un tiro potente, lo usa in maniera maggiore e questo mi ha permesso di salvare il patentino, ha toccato quota 10. Vinicius è incisivo: ogni volta aggiunge qualcosina di più al suo bagaglio, è instancabile e determinato”.