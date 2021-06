André Silva verso il Lipsia: operazione da 23 milioni

In Italia ce lo ricordiamo come un attaccante un po’ spaesato, incapace di concretizzare il proprio indubbio talento. Ma il passato è il passato. E André Silva non è più il pulcino bagnato del Milan, ma un centravanti di tutto rispetto che, ora, il Lipsia ha tutta l’intenzione di portarsi a casa.

Secondo la ‘Bild’, addirittura, il trasferimento sarebbe già cosa fatta: André Silva lascia l’Eintracht Francoforte, con il quale nello scorso campionato ha messo a segno la bellezza di 28 reti, e approda al Lipsia in cambio di 23 milioni di euro. Tutto sommato un affare.

Il ‘Kicker’, invece, raffredda leggermente gli entusiasmi, parlando di un’operazione che non è ancora conclusa. Non ci sarebbe ancora un accordo totale, insomma, né tra il Lipsia e l’Eintracht né con l’attaccante portoghese.

André Silva, in ogni caso, resta molto vicino al Lipsia. E dunque si prepara a tornare in Champions League, competizione che nel corso della propria carriera ha disputato soltanto con la maglia del Porto, prima di tanta Europa League sia con il Milan che con l’Eintracht.

Nella rosa di Jesse Marsch, il sostituto di Julian Nagelsmann passato al Bayern, André Silva avrebbe il compito di rimpiazzare Timo Werner, approdato al Chelsea un anno fa. Da quando il tedesco è volato a Londra, non c’è più stato un bomber vero nel club della Red Bull: ora, se arriverà la fumata bianca, ci sarà.

OMNISPORT | 30-06-2021 09:08