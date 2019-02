Anna Falchi torna da Frosinone con 3 punti

La sfida tra il Frosinone e la Lazio, giocata allo stadio Benito Stirpe, ha visto sugli spalti degli ospiti speciali. Uno di questi è stata Anna Falchi, nota showgirl e tifosissima della squadra biancoceleste.



Anna Falchi, qualche giorno fa, per festeggiare la vittoria della Lazio contro l’Inter nei quarti di Coppa Italia, ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritraeva con la maglia biancoceleste e dei vertiginosi tacchi a spillo.



Lunedì sera al rientro a casa dalla trasferta ciociara, nell’augurare la buona notte ai suoi fan, ha postato sul suo profilo Facebook una foto a letto con la testa sul cuscino. Per esprimere la sua soddisfazione e anche l’importanza della vittoria in chiave lotta per il quarto posto, valevole per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ha definito “tre punti d’oro” quelli conquistati al Benito Stirpe, sottolineando ancora una volta il suo amore per la Lazio.



Tutti i tifosi, presenti allo stadio, si ricorderanno della sua famosa esibizione, datata 14 maggio 2000, per la conquista dello scudetto della squadra capitolina, quando la showgirl sfilò per lo stadio Olimpico, ma anche gli ultimi post di Anna Falchi fanno sognare i tifosi biancocelesti.



SPORTAL.IT | 05-02-2019 12:10