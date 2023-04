Antonella Fiordelisi chiude con il GF Vip: degno epilogo di un'occasione sprecata per l'ex campionessa

Personaggio su Instagram da un milione di followers, è una celebrità ma non per i suoi successi sportivi: flirt, presunti interessi, il calcio e tutto quel che c'è da sapere

Di questa edizione stenuante del GP Vip rimarrà forse per qualche sprazzo, anche lei. Anche Antonella Fiordelisi freezata in un amalgama di polemiche sterili, superflue, inconsistenti che hanno restituito all’insieme del tutto la percezione di una occasione sprecata.

Ha lasciato da parte la spada per dedicarsi a una carriera da influencer, tra presunti flirt con calciatori di successo e amicizie sempre più strette con personaggi noti al pubblico. Una carriera che ha portato questa modella e ex spadaccina dietro la porta rossa, quella che consente di accedere alla casa più spiata di sempre, la dimora che ospita il GF Vip tra il 19 settembre 2022 e ufficialmente conclusa il 3 aprile.

Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip

Già la lite (straordinaria) di Orietta Berti con Antonella, meraviglia per via anche dell’argomentazione affidata a una opinionista assai asciutta per il ruolo in questione ha siglato la discesa libera della nota influencer in quel sottobosco di personaggi che scivolano, di continuo.

Anche la sua storia con Edoardo Donnamaria ha assunto – oltre le censure e le dovute riprese – un connotato quasi penalizzante, nell’ambito ovviamente di una narrazione che si è incentrata sull’eccesso, sull’iperbole.

Su una costrizione che poco ha contribuito a questa protagonista, comunque, di un’edizione estenuante.

La carriera da influencer

Eppure l’idea di inserirla forse partiva anche dai social, dal reclutare personaggi di forte popolarità tra quel pubblico. Non è questione di ancoraggio ai social, dove Antonella va forte con un milione e più di di followers. C’è una storia che sicuramente si porta dentro e che non ha ancora condiviso, altrimenti Signorini (che vanta un talento colto e assoluto anche in questo) non avrebbe acconsentito a vederla protagonista.

Il GF Vip sarà il suo palcoscenico come lo è stato per altri sportivi come Manuel Bortuzzo, Aldo Montano e altri esponenti del mondo agonistico.

La passione per la scherma e la sua carriera sportiva

Salernitana, classe 1998, schermitrice, modella e influencer. Dicevamo che il primissimo interesse di Antonella è verso lo sport. Giovanissima esordisce in serie A2 e nella Nazionale Under 20, ma nel 2017 si classifica al terzo posto ai campionati italiani cadetti e giovani di Cagliari nella specialità della spada.

Higuain, Zaniolo e la polemica con Elisabetta Gregoraci

Una carriera più che onorevole, per Fiordelisi che però viene stravolta da una notorietà indiretta che non le deriva certamente dai successi sportivi, ma da polemiche scaturite da un apprezzamento volgare di Gonzalo Higuain.

All’epoca, nel 2017, la giovanissima Antonella viene contattata dal calciatore all’apice della sua carriera per via del suo lato B: una storia squallida per il linguaggio e il tono usati nel messaggio che emerge, rendendo la Fiordelisi improvvisamente celebre fuori dallo stretto giro della scherma. Ma è solo l’inizio.

Qualche strascico ce l’ha anche quanto dice in merito a Flavio Briatore. Stavolta Antonella Fiordelisi discute con la showgirl Elisabetta Gregoraci, durante le registrazioni di un programma tv:

“Mi ha insultato per il fatto che Briatore mi segue su Instagram e mette i like alle mie foto — ha rivelato in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno —. Capisco che sono bella e giovane, ma non ho fatto niente di male… fortuna che sono forte e queste cose aiutano a crescere”, le sue parole all’epoca dei fatti. Smentita anche la storia che avrebbe avuto con Nicolò Zaniolo che adesso non avrebbe legami ufficiali.

La storia con Francesco Chiofalo

Mentre è stata una relazione vera, anche se superata anche dalla più recente storia nata e finita tra le mura della casa del GF Vip, quella che l’ha vista accanto a un volto televisivo noto, quello di Francesco Chiofalo, personal trainer protagonista di Uomini e Donne e La pupa e il secchione che ha combattuto con coraggio per un serio problema di salute. Il loro rapporto si è interrotto dopo circa un anno, in modo assai burrascoso.

La coppia si sarebbe conosciuta durante Temptation Island, frequentandosi a lungo e con assiduità: nulla che però abbia indotto Chiofalo a superare il problema della gelosia, secondo quanto avrebbe sostenuto Antonella.

E a chiuderla così, ognuno per la sua strada. Per una nuova via quella intrapresa da Fiordelisi, con un ruolo che l’ha condotta oltre le aspettative ma senza creare attorno quell’affetto e quella celebrità attese, oltre la porta rossa.

