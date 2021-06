Antonio Conte torna a parlare dell'Inter e del proprio futuro

Dieci giorni dopo l’ufficializzazione del suo addio all’Inter dopo appena due stagioni, la seconda delle quali coronata dallo scudetto, Antonio Conte è già al centro delle voci del mercato allenatori.

I contatti con il Tottenham infatti proseguono e secondo la stampa inglese il presidente degli Spurs Daniel Levy sarebbe pronto a fare ponti d’oro al tecnico salentino con una proposta d’ingaggio choc vicina ai 17 milioni di euro, che sarebbe record per un allenatore italiano, ma già percepita in Premier dal tecnico del Liverpool Jürgen Klopp.

Antonio Conte si è preso qualche giorno di tempo per riflettere, anche per questioni famigliari. Il possibile sbarco a Londra come direttore sportivo di Fabio Paratici, compagno d’avventura dell’allenatore alla Juventus tra il 2011 e il 2014, potrebbe giocare un ruolo-chiave, ma intanto l’ex tecnico dell’Inter ha concesso una lunga intervista a ‘Dazn’ nella quale ha tracciato un bilancio della propria esperienza in nerazzurro, ma ha anche lasciato trapelare qualcosa sul proprio futuro.

“Mi piacerebbe fare delle esperienze all’estero. Mi piacerebbe andare in America” ha detto l’ex ct della Nazionale.

Difficile sia davvero questa la prossima sfida di Conte, che intanto ha parlato di quella appena vinta, a Milano.

“L’obiettivo quando ho firmato per l’Inter era un progetto triennale per riportare la squadra a giocare per obiettivi importanti. Il fatto di esserci riuscito al secondo anno è stata una grande cosa. Fare l’allenatore non è semplice, soprattutto a grandi livelli. Anche se si hanno le capacità bisogna saper gestire le tante pressioni e spesso ci si ritrova da soli”.

Poi uno sguardo indietro alla fase chiave della stagione: “Il momento decisivo è stato quando abbiamo sorpassato il Milan. Poteva esserci un po’ di ansia da primo posto in classifica, invece abbiamo accelerato e da lì in poi chi era dietro ha faticato perché vedeva che chi stava davanti continuava a vincere”.



Chiusura con i complimenti alla squadra per avere interrotto il regno della Juventus: “I ragazzi sono stati veramente bravi, per tantissimi è stato il primo titolo importante della carriera. Hanno vinto un campionato italiano che per 9 anni aveva avuto solo una storia”.

OMNISPORT | 04-06-2021 17:58