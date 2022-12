Argentina, Emiliano Martinez difende il suo gestaccio

19-12-2022 14:57

Il portiere dell’Argentina Emiliano Martinez, eroe della finale di Qatar 2022 ma duramente criticato per il suo gesto volgare con il Guanto d’Oro durante la premiazione nel post partita di Doha, si è difeso parlando con i media sudamericani.

“Il gesto volgare dopo aver ricevuto il Guanto d’Oro come miglior portiere? L’ho fatto perché i francesi mi hanno fischiato. L’arroganza non funziona con me”, ha spiegato il controverso estremo difensore, protagonista durante i festeggiamenti anche di uno sfottò discutibile ad Mbappé (“Facciamogli un minuto di silenzio”).

Martinez ha parato un rigore e ha sventato l’ultimo tiro di Kolo Muani proprio nel finale dei tempi supplementari: “Abbiamo sofferto molto. Pensavamo di avere il controllo del match ma loro sono riusciti a rimontare. Era destino che avremmo sofferto. I francesi hanno avuto un’ultima possibilità di vincere e fortunatamente sono riuscito a sventare la minaccia con il piede. È un momento che ho sempre sognato di vivere, non ho parole per descriverlo. Sono partito giovanissimo per l’Inghilterra e vorrei dedicare questa vittoria alla mia famiglia”.