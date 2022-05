Argentina Scaloni: "Italia ha grande qualità, su Dybala..."

Il CT della nazionale argentina Lionel Scaloni ha parlato oggi in conferenza stampa per presentare la Finalissima, che si giocherà domani sera a Wembley contro i campioni d’Europa in carica dell’Italia.

Queste le sue parole:

“L’Italia non avrebbe dovuto essere eliminata, è un’ottima squadra e lo ha dimostrato conquistando l’Europeo. Mancini ha fatto un bellissimo lavoro, poi capita che ci siano gare in cui la palla non entra mai, capita a chiunque. Non penso che l’Italia debba fare una rivoluzione, ma più una modifica lenta come abbiamo fatto noi. Un commento su Dybala? I giocatori devono scegliere in autonomia, sono professionisti che sono capaci di gestire queste situazioni per giocare al meglio”.