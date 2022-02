Arianna Fontana, ancora polemiche: "Vogliono mettermi in una scatola"

17-02-2022 18:37

Continua la polemica tra Arianna Fontana e la Federazione Italia Sport su Ghiaccio: la campionessa di short track è tornata ad attaccare dopo la conquista della terza medaglia a Pechino 2022. L’Azzurra si è detta delusa dalle parole del presidente Gios, che aveva detto che avrebbe fatto di tutto per averla a Milano-Cortina, però all’interno delle regole del sistema federale.

“Quello che vogliono fare è mettermi in una scatola – ha spiegato Arianna Fontana a Sky -, dalla quale sono dovuta uscire negli ultimi anni per poter essere qui competitiva. Se questo è il punto di partenza non si può nemmeno andare avanti”.

“Sono contenta di essere riuscita a farlo a modo mio. Anzi, a modo nostro. Perché alla fine è stato un lavoro di squadra tra me e Anthony Lo Bello (suo marito ndr)”. L’atleta di Sondrio chiede che Lo Bello diventi responsabile della nazionale di short track, una richiesta rifiutata dalla Federazione.

