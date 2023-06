Arianna Fontana su Instagram: “Aspetto la fine delle indagini, poi deciderò molte cose”

La pattinatrice parla del suo futuro a un mese dalla riapertura dell’indagine federale sulla sua accusa contro i compagni di nazionale a Pechino 2022

13-06-2023 18:59

Arianna Fontana torna a parlare e lo fa attraverso il suo profilo Instagram. L’occasione è un mese dalla riapertura dell’indagine interna alla Federghiaccio sulle dichiarazioni rilasciate in un’intervista in cui accusava alcuni compagni di squadra di averla presa di mira durante le Olimpiadi di Pechino 2022.

“Aspetterò fino al termine di questa indagine per decidere molte cose poiché le azioni degli altri e le decisioni che prenderanno mi mostreranno l’impegno dell’Italia per il progresso e la protezione degli atleti. Nel mentre che aspetto, mi terrò in forma fiduciosa che potrò tornare a gareggiare e soprattutto tornare ad allenarmi con gli altri atleti italiani. È uno dei miei desideri più grandi” scrive sul social. Esclusa quindi la volontà di fermarsi, bisogna vedere con quale nazionale continuerà la sua carriera e parteciperà alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Nei mesi scorsi la stessa pattinatrice aveva ventilato la possibilità che potesse careggiare con gli Stati Uniti.