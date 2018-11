Il West Ham sta stretto a Marko Arnautovic. L'attaccante austriaco lo ha fatto chiaramente capire e anche il fratello procuratore, Danijel, lo ha confermato: "Uno come lui non dovrebbe lottare per non retrocedere" ha detto alla stampa britannica.

L'ex Inter è arrivato al West Ham dallo Stoke City nel 2017 per 25 milioni di sterline.

In estate si era parlato di un interessamento nei riguardi di Arnautovic da parte del Manchester United. Ma non se ne è fatto nula.

SPORTAL.IT | 14-11-2018 16:15