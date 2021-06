Arnautovic verso il Bologna: Sabatini conferma

Il direttore dell’area tecnica del Bologna, Walter Sabatini, in un’intervista al Messaggero ha confermato che il Bologna ha messo le mani su Marko Arnautovic: “Bologna ha tutto, non ha bisogno di niente. Anche la squadra: è buona, ma le manca sfacciataggine, prepotenza. Per questo prendiamo Arnautovic, è un rissaiolo e a me i rissaioli piacciono”.

A Sky dopo la gara contro l’Italia l’ex giocatore dell’Inter si era espresso così: “L’Italia potrebbe essere il mio futuro, sì… ma sono ancora un giocatore dello Shanghai SIPG”.

OMNISPORT | 28-06-2021 12:21