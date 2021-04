Arsenal, annuncio Aubameyang: "Ho contratto la malaria"

Pierre-Americk Aubemayang si trova in ospedale per aver contratto la malaria. E’ questo l’annuncio shock del bomber dell’Arsenal, assente nelle ultime settimane e out per il ritorno dei quarti di Europa League, attraverso Instagram.

Dopo aver giocato il big match contro il Liverpool perso per 3-0, Aubameyang ha saltato la gara contro lo Sheffield. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte dell’Arsenal, fino al post pubblicato dall’ex attaccante di Borussia Dortmund e Saint-Etienne via social.

Proprio a pochi minuti da Slavia Praga-Arsenal, il messaggio di Aubameyang:

“Ehi ragazzi, grazie per tutti i messaggi e le chiamate. Sfortunatamente ho contratto la malaria alcune settimane fa mentre ero con la nazionale in Gabon” “Ho trascorso alcuni giorni in ospedale questa settimana, ma mi sento molto meglio ogni giorno, grazie ai grandi medici che hanno rilevato e curato il virus così rapidamente. Non mi sentivo davvero me stesso nelle ultime due settimane, ma presto tornerò più forte che mai”.

Aubameyang era sceso in campo nella gara d’andata pareggiata a Londra, servendo un assist per Pepe, dopo essere entrato dalla panchina. Negli ultimi giorni è stato necessario il ricovero in ospedale, che ha portato alla difficile verità di aver contratto la malaria durante le ultime gare con la sua Nazionale.

Non è chiaro quando Aubameyang potrà tornare in campo per aiutare l’Arsenal nell’ultima parte di stagione, visto il ricovero: proprio da una stanza di un ospedale londinese il classe 1989 ha pubblicato l’annuncio su Instagram, con tanto di foto disteso a letto.

Massimo capocannonie nella storia della Nazionale gabonese, Aubameyang è sceso in campo con Les Panthères lo scorso 25 marzo, nel match di qualificazione alla Coppa d’Africa 2022 contro la Rebubblica Democratica del Congo: rete nel 3-0 e finale e pass per la competizione che si disputerà il prossimo anno in Camerun.

OMNISPORT | 15-04-2021 21:54