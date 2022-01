Arteta duro con Conte: "Nessuno infanga l'Arsenal"

19-01-2022 19:28

Antonio Conte non ha gradito la decisione della Premier League di accogliere la richiesta dell’Arsenal di rinviare il derby londinese col Tottenham. Arteta ha risposto per le rime: “Non permettiamo a nessuno di infangare il nostro nome o di mentire su cose che non sono accadute. Difenderemo il nostro club nel modo piu’ deciso, con le unghie e con i denti”.

“L’Arsenal ha fatto la cosa giusta – ha proseguito Arteta secondo quanto riporta la Bbc – perché non avevamo i giocatori necessari per schierare una formazione tale da competere in una partita di Premier League, questo è certo al 100%”.

