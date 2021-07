Arthur guarda avanti: "Intervento ok, sarò presto al top"

Ha aspettato otto mesi, tanto è passato dall’infortunio subito a dicembre contro l’Atalanta. Otto mesi durante i quali Arthur ha sperato di evitare l’intervento chirurgico nonostante la calcificazione ossea alla gamba destra sopraggiunta che lo ha fatto sparire dai radar nella parte conclusiva della stagione.

Poche ore dopo l’inizio del ritiro, però, il centrocampista della Juventus si è dovuto arrendere ed è finito sotto i ferri.

L’assenza dai campi è stimata in circa tre mesi, ma il brasiliano è parso sollevato, come si evince dal post pubblicato sul proprio profilo Instagram come didascalia di una foto che lo ritrae sorridente con il proprio cane:

“Ciao ragazzi, tutto è andato bene dal ‘meccanico’. Di nuovo a casa, molto contento perché avevo tanta voglia di potermi operare e dimenticare questo intruso per poter giocare finalmente senza dolore. Grazie al Dr. Piana e allo staff medico della Juve. Mi sento molto bene grazie al lavoro col mio staff personale e confido di essere al 100% al più presto e con una grande motivazione per questa stagione! Grazie a tutti per i vostri messaggi di supporto! Ci vediamo presto per dare tutto fino alla fine!”.

