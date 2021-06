Arturo Vidal si sfoga dopo le critiche

Pioggia di critiche sul Cile e su Arturo Vidal, soprattutto per alcuni suoi comportamenti fuori dal campo a margine della Coppa America. Il centrocampista dell’Inter a W Radio ha spronato i tifosi ad appoggiare la Roja invece di criticarla.

“Sono stati giorni molto complicati, in Cile si parla molto. Anziché criticarci dovrebbero appoggiarci, non inventare cose inesistenti. Ma cose così ci uniscono come squadra, lottiamo per un obiettivo e rappresentando il nostro paese ci darà forza per il futuro. La partita con l’Uruguay? Difficile, anche per i problemi che si sono inventati. Abbiamo fatto l’errore di far entrare un parrucchiere e speriamo che adesso si parli soltanto di calcio”.

