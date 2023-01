Atalanta: anche il Nottingham Forest su Demiral

Il club inglese sull'ex juventino, ma l'Atalanta non lo vuole cedere

31-01-2023 15:24

Anche il Nottingham Forest pensa a Merih Demiral, possibile cessione dell’ultimo minuto in casa Atalanta: per l’ex Juve, scrive l’Eco di Bergamo, si è fatta viva in particolare l’Inter nelle ultime ore, ma non è da escludere una offerta molto importante anche da parte del club inglese, che potrebbe spingersi fino a 28 milioni.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE