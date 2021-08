Atalanta-Bologna 0-0: la Dea sbatte contro il muro rossoblù

Esordio interno con pareggio per l’Atalanta nel campionato di Serie A 2021/2022. La compagine orobica non è infatti riuscita ad andare oltre allo 0-0 contro un Bologna che per tutto l’arco della gara ha mostrato un’ottima solidità difensiva.

Al ‘Gewiss Stadium’ ritmi alti fin da subito, con i felsinei che al 4’ si sono resi per la prima volta insidiosi con Orsolini, e con i padroni di casa che però hanno fin da subito dato l’impressione di voler spingere sull’acceleratore per far valere le proprie maggiori qualità tecniche.

Le offensive dell’Atalanta sono affidate soprattutto alle giocate di Muriel, mentre Ilicic fa maggiore fatica a trovare i varchi giusti nella retroguardia avversaria. Gli uomini di Gasperini si fanno sostanzialmente preferire, ma non sempre brillano in lucidità quando c’è da confezionare l’ultima giocata.

Al 29’ è Gosens a provarci da posizione defilata con un tiro pericoloso, Skorupski però è bravo nel farsi trovare pronto e respingere la minaccia. Il Bologna si affida soprattutto al contropiede, ma solo di rado riesce a portare insidie nei pressi dell’area avversaria. Il primo tempo si chiude con la Dea in costate proiezione offensiva, ma anche senza reti a referto.

Nella ripresa il canovaccio tattico non cambia. L’Atalanta continua a spingere con maggiore decisione, ma senza la lucidità necessaria per sbloccare la situazione. Al 58’ è ancora Gosens a provarci ancora, ma a spedire alto, mentre il Bologna cerca in panchina nuova energia per lo sprint finale.

Negli ultimi minuti ad avere la meglio è soprattutto la fatica. Atalanta e Bologna pareggiano e restano appaiate in classifica a quota quattro.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

ATALANTA-BOLOGNA 0-0

ATALANTA (3-4-2-1): Musso 6; Toloi 6, Palomino 6,5, Djimsiti 6,5; Maehle 6 (85’ Zappacosta s.v.), Freuler 6, Pasalic 5 (74’ Miranchuk 6), Gosens 6; Malinovskyi 5,5 (65’ Pessina 6,5), Ilicic 5,5 (86’ Lammers s.v.); Muriel 5,5 (74’ Piccoli 5,5). All. Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6,5; De Silvestri 6,5, Medel 7, Bonifazi 6,5, Hickey 6,5 (81’ Soumaoro s.v.); Kingsley 5 (60’ Vignato 6), Dominguez 6,5; Orsolini 5,5 (71’ Skov Olsen 6,5), Svanberg 5, Sansone 6 (81’ Tomiyasu s.v.); Arnautovic 6. All. Mihajlovic

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Medel (B), Gosens (A), Sansone (B), Arnautovic (B), Hickey (B), Svanberg (B), Palomino (A)

Espulsi: –

OMNISPORT | 28-08-2021 20:51