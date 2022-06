Atalanta: Cortinovis verso l'Hellas Verona

21-06-2022 12:09

Autore di un buon campionato con la maglia della Reggina, Alessandro Cortinovis ha attirato su di sè molte attenzioni.

Il centrocampista avanzato è in uscita dall’Atalanta che difficilmente punterà su di lui per la prossima stagione. La Cremonese ci pensa e lo segue con attenzione, ma al momento è l’Hellas Verona ad essere in pole sia sui grigiorossi che sui tanti club di B che hanno chiamato D’Amico.

L’idea del club gialloblù è quella di prelevare il giocatore di proprietà dell’Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto e già i prossimi giorni, potrebbero essere decisivi in tal senso. La trattativa è ben avviata e potrebbe quindi concludersi con soddisfazione da mabo le parti.

