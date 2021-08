Atalanta, Gasperini avverte la squadra: "Mi aspetto miglioramenti"

In vista del match contro il Bologna, Gasperini è intervenuto in conferenza stampa: “Non mi aspetto alcun regalo dal mercato, a questo punto ogni operazione diventa complicata. Koopmeiners (Oggi l’incontro decisivo tra l’Az e l’agente ndr)? Non lo so, per me il calciomercato può anche chiudere subito. In questo momento farei anche fatica a inserire un nuovo arrivo dell’ultima ora. Piuttosto penso ai giocatori che sono qui, solo Lammers dovrebbe andar via, anche se su Piccoli decide la società. Mettiamo la testa sul Bologna…”.

Gasperini è tornato a parlare della prima partita di campionato: “Non abbiamo fatto una grande gara a Torino, ma non credo sia una questione di preparazione, anche se ci serve giocare di più per crescere. Siamo stati comunque sempre in partita e abbiamo avuto la forza di vincerla nel finale, quindi non è la condizione il problema. Semplicemente il Torino ci ha messo in difficoltà e non siamo riusciti a esprimerci al meglio. Mi aspetto dei miglioramenti sul piano tecnico e del gioco domani con il Bologna. Cosa temo dei rossoblù? Sanno essere pericolosi, sanno attaccare bene, con giocatori rapidi ed è arrivato anche Arnautovic, il centravanti che cercavano. In più, sono molto forti sulle palle inattive”.

OMNISPORT | 27-08-2021 15:41