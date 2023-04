Atalanta, Gasperini: "Bravi a segnare in una partita compatta"

Le parole del tecnico nerazzurro

24-04-2023 23:56

Gian Piero Gasperini ha commentato così la vittoria per 3-1 dell’Atalanta contro la Roma: “Abbiamo incontrato una squadra forte, per batterla c’era bisogno di tutte le componenti: dall’attenzione difensiva alla qualità in avanti. Indubbiamente abbiamo fatto una buona partita. Le caratteristiche sono quelle di una squadra che lavora insieme da tanto tempo: tempi di uscita e copertura di spazi. Quando c’è attenzione e concentrazione per l’avversario diventa difficile. Stasera eravamo molto compatti e siamo stati bravi a segnare con Pasalic e Koopmeiners”.

Come si fa a dare motivazioni dopo così tanto tempo?

Sette anni in una squadra sono tanti, stasera guardavo Cristante, Spinazzola, Mancini, Ibanez: effettivamente è passato tanto tempo da quando erano con noi. La nostra è una società che evolve, cambia tanto: ultimamente un po’ meno, però diciamo che ho trovato un ambiente ideale per lavorare. C’è tanto rispetto tra di noi e questo ci aiuta a lavorare togliendoci soddisfazioni”.

Soddisfatto della crescita di Zapata?

“Duvan lo conosciamo, quest’anno ha attraversato un periodo difficile. Con il miglior Duvan potevamo avere molte più chance anche se Hojlund e Lookman hanno fatto bene. In più abbiamo anche Muriel e con loro possiamo ambire al traguardo che vogliamo raggiungere”.