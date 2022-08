Atalanta, Gasperini: "Col Milan una festa. Malinovskyi è sul mercato"

20-08-2022 16:37

Ecco le parole del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida di domani sera contro il Milan.

“Col Milan sarà una festa, un’occasione per la città e la squadra. Una partita di cartello, perché ospitiamo chi ha vinto lo scudetto con merito. La forza dell’avversario la conosciamo, ma è una chance anche per noi. Il Milan è un modello da seguire, in campo e fuori, per la qualità del gioco sviluppato da Pioli e per aver saputo puntare sui giovani di valore. Certamente non è l’avversario più comodo per invertire la tendenza dei risultati in casa. Ma possiamo giocarcela. A Ederson dobbiamo dare qualche giorno in più, domani sarebbe una forzatura. Demiral è più avanti di Zappacosta, era un problema di articolazioni e non muscolare. Davide ha bisogno di più rodaggio”.

“Malinovskyi era arrivato come regista adattandosi a punta alla Ilicic, ma è giusto che l’Atalanta scelga un giocatore più idoneo in sede di mercato. Abbiamo passato anni a inseguire un elemento con le caratteristiche di Josip. Ruslan è bravissimo ma in quel ruolo offensivo è adattato pur avendo fatto cose egregie. Però resta un centrocampista. Abbiamo più soluzioni in attacco, c’è anche Boga. Lookman lo abbiamo visto due martedì fa allo stadio anche in partitella, a Genova è entrato benissimo segnando il 2-0, ha tecnica e velocità. Ala o attaccante puro? Definizioni sempre molto soggettive. E’ uno che arriva dentro l’area anche se non ha la forza di Zapata. Soppy fa il primo allenamento oggi, è un giocatore di fascia, molto giovane, un investimento per il futuro. Ne abbiamo sei tra una corsia e l’altra, vorrà dire che voleremo sulle ali: potremmo fare una doppia fascia, una sopra l’altra”.