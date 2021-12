Atalanta, Gasperini: "Dobbiamo resettare tutto"

07-12-2021 14:48

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, alla vigilia dello scontro decisivo nel girone di Champions League col Villarreal, dice che bisogna lasciarsi alle spella le belle vittorie in campionato e ripartire da zero: “Veniamo da 5 vittorie importantissime di fila in campionato, ma domani sera si parte dallo 0-0 e va resettato tutto quanto. La Champions è tutt’altra competizione e il Villarreal è abituata a vincere in Europa, quindi serve una grande prestazione per passare”.

Gasp analizza poi gli avversari: “Sono una squadra di assoluto valore, anche se non stanno andando bene in campionato.Il 2-2 dell’andata fu una partita con all’interno più gare: momenti favorevoli a noi, momenti in cui hanno fatto più loro. Ma capita spesso a questi livelli, in partite da dentro o fuori, che sono il sale della Champions. Abbiamo un solo risultato utile. Giochiamo in casa e questo può essere un vantaggio”.

“Loro hanno raggiunto traguardi eccezionali con merito, come l’Europa League dello scorso anno – prosegue Gasperini -. Ma anche noi sentiamo di aver vinto, anche senza trofei. Non possiamo ridurre tutto a una finale vinta o persa, come ci è capitato due volte in Coppa Italia. Guardiamo anche alla Serie A di oggi: nelle prime quattro, non c’è un allenatore che ha vinto uno scudetto. La vittoria è avere tutta Bergamo a vivere queste partite, non dobbiamo dimenticarlo, specialmente dopo quanto abbiamo passato negli ultimi due anni. La neve? Spero che le condizioni meteorologiche non incidano sull’aspetto tecnico. Sarebbe un peccato”.

OMNISPORT