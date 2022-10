30-10-2022 15:24

L’Atalanta vince ad Empoli e sale al secondo posto a quota 27 punti, in attesa del Milan. I nerazzurri tornano a correre imponendosi su un campo insidioso: “Tanti punti, tante vittorie, questa di oggi ci dà tanta soddisfazione perchè sul piano tecnico è stata una prestazione molto valida e ci rilancia dopo la partita persa con la Lazio”, sono le parole di mister Gasperini.

“Questa è una bella ripartenza, adesso una squadra fantastica come il Napoli e poi l’Inter: vedremo se sapremo ripeterci. I sogni? Non è il momento dei sogni, lo è della gratificazione per i 27 punti in classifica. Adesso incontreremo Napoli, Lecce e Inter: sarà una bella settimana con confronti determinanti per capire il nostro livello”.