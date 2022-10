Atalanta, Gasperini: "Mai incontrato una squadra così tecnica"

23-10-2022 20:43

Dopo la sconfitta dell’Atalanta contro la Lazio, Gian Piero Gasperini ha parlato a Dazn: “Globalmente il problema è stata la difficoltà nel recuperare palla. Non riuscivamo a togliere loro il pallino del gioco, quando ce l’abbiamo fatta la partita era già indirizzata”.

Gasperini ha elogiato la Lazio: “Ci deve far crescere, non avevamo mai incontrato una squadra così tecnica e in condizione recentemente. Impareremo molto. Zapata? Mi fa piacere il suo rientro, ora dobbiamo accompagnarlo verso la migliore condizione”.