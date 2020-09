Atalanta, Ilicic è tornato: il programma per il rientro in campo

Miranchuk, Piccini, Romero e… Josip Ilicic. L’Atalanta si presenta ai nastri di partenza del campionato di Serie A con tre novità effettive e una sostanziale, perché lo sloveno viaggia verso il rientro.

Ilicic, come riporta ‘Tuttosport’, sta lavorando parzialmente in gruppo a Zingonia, oltre a seguire un proprio programma individuale. Il piano per il rientro in campo prevede tempi non affrettati e una ripresa della confidenza graduale con il ritmo di gioco.

Anche i messaggi social dei componenti del club mostrano un Ilicic finalmente sereno, come dimostra una storia pubblicata su Instagram dal Papu Gomez durante una cena di squadra.

Classe 1988 e tra i migliori giocatori della scorsa stagione prima dello scoppio della pandemia, Ilicic ha saltato tutta la fase finale di Champions League e non gioca in assoluto dal 2-2 contro la Juventus dello scorso 11 luglio.

