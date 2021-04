Atalanta, le ambizioni di Robin Gosens

Robin Gosens è stato in grado di confermarsi al top tra gli esterni della Serie A e forse anche europei. Il giocatore dell’Atalanta continua a far registrare numeri pazzeschi, attirando ovviamente su di sé le attenzioni di tanti club.

L’esterno della Dea ha tantissimi estimatori, sia in Italia che all’estero. Nel Belpaese, Juventus, Inter e Milan vorrebbero ingaggiarlo per la prossima stagione, ma Gosens sembra più attratto dall’idea di andare a giocare in altri campionati, come per esempio la Bundesliga.

In scadenza 2022, Gosens sarebbe il colpo perfetto, ma piace a tanti. A confermarlo è stato lo stesso tedesco che, in un’intervista all’agenzia DPA, ha parlato del proprio futuro e della possibile offerta del Borussia Dortmund, squadra che in passato si era già interessata. Queste le sue parole:

“Se mi vedo in un trasferimento al Dortmund? Domanda difficile, ma se ci fosse davvero un’offerta dal Borussia e vogliono che io giochi sulla fascia sinistra il prossimo anno, ci penserei sicuramente. Penso si tratti di una questione di ambizioni e io sogno di giocare in Bundesliga un giorno”.

Una parola anche sul prossimo Europeo:

“Spero di esserci, sarebbe la cosa più bella. Penso di essere vicino a questo momento, mentirei se dicessi di non avere voglia”.

OMNISPORT | 28-04-2021 13:08