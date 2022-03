Atalanta, Stephen Pagliuca: "Sarò spesso in Italia"

02-03-2022 11:13

Stephen Pagliuca, il nuovo azionista dell’Atalanta, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato dei suoi progetti: “Verrò a Bergamo il più spesso possibile, la prima volta nelle prossime settimane, spero ad aprile. Sarò sempre a stretto contatto con la squadra manageriale: nei Celtics il nostro modello è sempre stato improntato sulla leadership e la stabilità del management, la pazienza, il focalizzarsi sui tifosi”.

“A Boston in vent’anni abbiamo avuto lo stesso presidente e general manager, Danny Ainge, e solo tre tecnici. Quando ad aprile, con l’ok della Federazione, sarà ratificata l’ufficialità dell’accordo di partnership, daremo dettagli sui nomi dei soci che mi accompagneranno in questa avventura. Ma nei Percassi abbiamo dei leader fantastici e il progetto non comporta nessuna svolta epocale proprio perché prevede che si continuino a fare le cose come sono state fatte sinora”.

OMNISPORT