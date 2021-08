Atalanta su Ahmedhodzic: vicino l'arrivo del difensore del Malmoe

Atalanta molto attiva sul mercato per quanto riguarda i difensori. Dopo aver definito l’arrivo di Lovato dal Verona e con Romero ormai da giorni vicino al Tottenham, i nerazzurri potrebbero presto pizzare un altro colpo per la retroguardia.

Il giocatore in questione è Anel Ahmedhodzic, centrale difensivo in forza al Malmoe. Un talento che da tempo è finito ne radar di Giovanni Sartori e che, dopo i primi corteggiamenti andati a vuoto, potrebbe finalmente arrivare a Bergamo.

Nel corso delle ultime settimane è aumentata la concorrenza per Ahmedhodzic, dato che Ajax, PSV e Napoli si sono fatte avanti per acquistarlo. L’Atalanta però ha accelerato i contatti con il Malmoe negli ultimi giorni e pare che l’affare sia ormai in dirittura d’arrivo.

Il club svedese era inizialmente restio a cedere il giocatore in questi giorni, dovendo affrontare i preliminari di Champions League. Dopo aver battuto nei primi due turni Riga e HJK Helsinki, con Ahmedhodzic sempre titolare, sembra essersi convinto definitivamente.

Nei prossimi giorni, quindi, Gasperini potrà accogliere un nuovo difensore. La speranza è di averlo il prima possibile, in modo da inserirlo immediatamente nel contesto italiano per renderlo pronto già per l’inizio del campionato.



OMNISPORT | 01-08-2021 10:18