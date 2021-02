Atalanta: ufficiale l'acquisto di Kovalenko

Nella giornata di oggi l’Atalanta ha depositato in lega il contratto di Viktor Kovalenko che diventa ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atalanta. Il giocatore come riporta il sito ufficiale della Lega calcio, arriva a Bergamo a titolo definitivo.

L’ex Shakhtar è un classe 1996, nazionale ucraino dal 2016: nasce trequartista e si impone come uno dei grandi talenti del calcio ucraino anche se le aspetativwe sono state rispettate soltanto in parte. Adesso in serie A, alla corte di gasperini, avrà la possibilità di domostrare tutto il suo valore.

Quest’anno 11 presenze e 4 goal tra campionato e Premier League ucraina, con un contratto in scadenza e un rinnovo che sembrava ormai fuori discussione. L’Atalanta ci pensava per Giugno, poi l’accelerata definitiva e l’acquisto nelle ultime ore di mercato.

Ecco le parole di mister Gian Piero Gasperini ai microfoni di ‘Sky Sport’: ” È un’operazione imbastita dalla società, andava a parametro zero a giugno e comincerà a inserirsi appena arriverà”.

Dopo l’acquisto di Maehle dal genk, questo è il secondo acquisto dell’Atalanta che andrà a sostituire, almeno numericaemnte la partenza del Papu Gomez.

OMNISPORT | 01-02-2021 14:41