Atalanta verso il riscatto di Demiral dalla Juve

17-06-2022 21:25

L’Atalanta è intenzionata a riscattare Merih Demiral. Secondo quanto riportano le indiscrezioni, il club bergamasco avrebbe superato le ultime titubanze e sarebbe pronto a versare una cifra intorno ai 20 milioni di euro per il centrale turco, in prestito nel club nerazzurro in questa stagione.

Demiral potrebbe tornare alla Dea solo per essere ceduto qualche settimana dopo in Premier League: secondo le indiscrezioni non mancano le offerte, anche piuttosto ricche, per il giocatore dal massimo campionato inglese.

