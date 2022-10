Atalanta: Zapata rientrerà a gennaio

01-10-2022 10:49

Brutte notizie per l’Atalanta e Gasperini. Il Corriere di Bergamo segnala come lo stop del colombiano sia più lungo del previsto. Il quotidiano orobico evidenzia che il nerazzurro potrebbe rientrare ad inizio novembre o, addirittura a gennaio dopo la sosta per i mondiali. L’infortunio, quindi, si è rivelato più grave del previsto e priverà il tecnico di Orbassano di una pedina fondamentale per lo scacchiere tattico della Dea.