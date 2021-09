Atalanta, Zappacosta: "Per lo scudetto ci siamo anche noi"

E’ stato uno dei grandi ritorni in casa Atalanta nel corso di questo calciomercato estivo, ed ora Davide Zappacosta sembra già essersi calato perfettamente nella nuova dimensione top dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Molti osservatori individuano la Dea come finalmente pronta per lottare seriamente per lo Scudetto, e così crede anche l’ex Chelsea e Genoa. Ecco le sue parole all’Eco di Bergamo:

“Noi non ci sentiamo inferiori a nessuno, però manteniamo i piedi per terra, giocando per vincere con la Juve, così come con l’Empoli. Tutto è nelle nostre mani, solo il campo dirà chi è il migliore. Negli ultimi anni l’Atalanta ha dimostrato di essere tra le migliori quattro o cinque, ma nel calcio bisogna sempre confermarsi”.

OMNISPORT | 03-09-2021 15:00