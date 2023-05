Atene: Larissa Iapichino, esordio con vittoria nella stagione outdoor

Subito a segno l'Azzurra nella gara del salto in lungo al meeting di Kallithea

24-05-2023 18:24

Larissa Iapichino vince subito all’esordio nella stagione all’aperto: al meeting di Kallithea, vicino ad Atene in Grecia, l’Azzurra ha vinto la gara del salto in lungo con la misura di 6,83, ancor più significativa se si considera il forte vento contrario.

L’atleta delle Fiamma Gialle ha confermato il suo buon momento, iniziato con l’argento agli Europei Indoor di Istanbul, dove aveva centrato il nuovo primato italiano. A nove giorni dal Golden Gala Pietro Mennea, è sicuramente una partenza incoraggiante per la nostra, che ha preceduto la svedese Khaddi Sagnia e la romena Alina Rotaru-Kottmann.

Queste le parole di Larissa Iapichino: “Sono molto contenta di questo esordio, in una gara non semplice perché venendo da un periodo di lavoro in allenamento c’erano ancora e ci sono cose da mettere a punto e verificare. Iniziare con il record personale con vento contro è motivo di grande soddisfazione e stimolo per i prossimi appuntamenti. Voglio ringraziare l’organizzazione qui ad Atene, che mi ha fatto sentire davvero a casa. Non vedo l’ora di gareggiare al Golden Gala”.