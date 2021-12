Atletica, Alex Schwazer: "Ora la mia vita è più tranquilla"

11-12-2021 12:23

Alex Schwazer torna a parlare. L’azzurro è intervenuto durante un incontro pubblico dell’Accademia di Studi Italo-Tedeschi di Merano con riferimento al suo addio definitivo.

“La mia vita – ha proseguito detto – ora è più tranquilla, non avendo più gli obbiettivi grandi da sportivo. Ho molto più tempo per la famiglia e per le cosiddette cose piccole, che poi piccole non sono. Sono soddisfatto”.

E poi: “Da atleta eseguivo, ora dico cosa devono fare. Ormai da cinque anni seguo atleti amatori. Mi trovo bene, perché posso sfruttare la mia esperienza e lavorare con persona che hanno la mia passione”.

