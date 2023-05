Atletica – Andy Diaz alla Diamond League da “non italiano”

Il triplista azzurro che ha acquisito la cittadinanza italiana un paio di mesi fa non ha ancora ricevuto il via libera dalla World Athletics e nella prima tappa di Diamond League sarà “ibrido”.

Che fosse una vicenda parzialmente controversa lo si era capito fin da subito ma che anche dopo l’arrivo della cittadinanza italiana le cose potessero essere particolarmente complicate, non era dato sapersi, ed è così che la querelle tra Andy Diaz e la nazionale continua.

Il triplista ormai azzurro da circa due mesi, da quando appunto ha ottenuto il riconoscimento dalla legge, venerdì farà il suo debutto in gara alla Diamond League, quella stessa Diamond League di cui è campione uscente visto il trofeo conquistato lo scorso anno, nella prima tappa di Doha, ma salterà in una versione “ibrida”.

Questo perché, appunto, nonostante risulti italiano per legge, non ha ancora ottenuto il pass dalla World Athletics e fin quando non arriverà il via libera proprio dalla federazione internazionale, il suo status non cambierà.

Dal canto suo la Fidal è pronta a tutelarsi visto che ha già ribadito come tutti i risultati che Diaz otterrà da qui in avanti rientreranno nell’albo azzurro.

Intanto a Doha si preannuncia una sfida infuocata con tanti big: non solo Diaz che come primato personale vanta uno strepitoso 17.70, ma anche un altro italiano Emmanuel Ihemeje, fresco di 17.29 a Walnut, miglior prestazione mondiale stagionale, il pluricampione portoghese Pablo Pichardo, il burkinabè Hugues Fabrice Zango e lo statunitense Christian Taylor.

La speranza per l’Italia e per Andy Diaz è che si arrivi ad un epilogo al più presto visto che quest’estate a Budapest ci saranno i mondiali outdoor.