Atletica, Battocletti oro agli Europei di Cross Country

11-12-2022 13:30

Grandissima prestazione da parte di Nadia Battocletti. L’atleta azzurra ha infatti vinto la gara riservata alle Under 23 agli Europei di Cross Country in corso al Parco La Mandria di Venaria Reale, in provincia di Torino. La 22enne trentina ha confermato il pronostico e ha difeso così il titolo conquistato lo scorso anno. Si tratta del quarto consecutivo dopo quelli nel 2018 e nel 2019 tra le Under 20.

Dopo una buonissima partenza, solo la britannica Megan Keith ha provato a tenere il ritmo di Nadia Battocletti. Nell’ultimo giro l’azzurra ha poi aumentato la propria velocità e sulla salita verso la Galleria delle Carrozze ha staccato la rivale. Vittoria così nella gara di 6000 metri con il tempo di 19:55. Keith ha chiuso a 13 secondi di distacco, terza l’altra britannica Alexandra Millard a 32.

Poker personale dunque per Battocletti, che ha regalato dunque il secondo oro di giornata all’Italia dopo quello nella staffetta mista. Con questo successo è arrivato anche l’argento nella prova a squadre femminile grazie anche ai risultati delle altre: 14° posto per Aurora Bado, 16° per Giovanna Selva, 19° per Anna Arnaudo e 20° per Sara Nestola. Oro a squadre per la Gran Bretagna, bronzo alla Francia.

Gran Bretagna davanti a tutti anche nella gara Under 23 maschile con Charles Hicks. Per l’Italia Marco Fontana Granotto il migliore, 14°. Poi Luca Alfieri 25° ed Enrico Vecchi 30°.