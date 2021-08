Atletica, bene la 4x100 maschile. Fuori dalla finale in alto Trost e Vallortigara

Nella notte arrivano nel complesso buoni risultati dall’atletica.

Centra l’obiettivo finale la staffetta azzurra che ha visto per protagonisti Patta, Jacobs, Desalu, Tortu: terza, con 37”95 (record italiano). Al femminile arriva pure il record italiano 42” 84 con Hooper, Bongiorni, Siragusa e Fontana: tempo che però non basta per la finale.

Notizie no dal salto in alto con Elena Vallortigara e di Alessia Trost che non sono riuscite a centrare la misura di 1.95, necessaria per raggiungere la finale. Le due si fermano rispettivamente a 1.93 e a 1.90.

L’azzurro Zane Weir , nel getto del peso, arriva quinto con 21.41, che anhe il suo nuovo record personale.

OMNISPORT | 05-08-2021 05:45