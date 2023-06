Atletica – Ceccarelli convince ancora nei 100 metri, 10’15’’ a Ostrava

Il velocista azzurro mette in fila un’altra prestazione degna di nota in Repubblica Ceca al Golden Spike: seconda piazza e tempo che va vicino al personale.

27-06-2023 19:23

Sempre più Samuele Ceccarelli: l’atleta azzurro continua a correre forte e lo ha dimostrato anche nell’ultima gara a Ostrava, in Repubblica Ceca, dove è in corso di svolgimento un turno del Golde Spike, un circuito internazionale che si schiera alle spalle della Diamond League.

Lo scorso venerdì il toscano ha sbaragliato la concorrenza a Cracovia, dove sono andati in scena i Giochi Europei (ancora in corso per le altre discipline ma non per l’atletica) aggiudicandosi il primo posto in 10’13’’, personal best ripetuto dopo il Golden Gala di Firenze. Non solo: il successo ha garantito all’Italia di accaparrarsi i punti opportuni per poi aggiudicarsi la Coppa Europa con il resto del team.

Il 10’13’’, dunque, stava diventando un’habitué, oggi, martedì, ad Ostrava, si è dovuto accontentare della seconda piazza in 10’15’’. Il crono è di nuovo convincente ed in linea con quanto fatto fino ad oggi, ma dimostra anche il grande margine di crescita del classe 2000.

Davanti a lui solo il sudafricano Akani Simbine che ha chiuso in 9.98, alle sue spalle, invece, il campione olimpico dei 200 metri Andre De Grasse (10.21).

La gara di Ceccarelli lo ha visto uscire bene dai blocchi nonostante il tempo di reazione sia stato il più lento della batteria (0.181), tenere bene il lanciato e poi non andare in difficoltà negli ultimi venti metri, cosa che invece era successa in Polonia.

A meno di due mesi dai mondiali di Budapest, Ceccarelli ha dato prova, ancora una volta, di poter stare tra i grandi senza titubare.