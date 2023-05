Atletica, Desalu: “Lascio parlare le gambe, per la staffetta c’è da lottare”

Il campione olimpico della 4x100 è pronto al debutto stagionale e sembra avere in serbo molte sorprese, come ha confidato ai microfoni di Athletics2u.

Fausto Desalu scalpita, ha una voglia matta di tornare a correre. Non ha preso parte alle gare indoor, ma ora è pronto per godersi e divertirsi nella stagione all’aperto.

In un’intervista ad Athletics2u, programme della web tv Sport2u, ha confessato: “Non sono uno che ama mettersi in mostra, preferisco lavorare nell’ombra e poi lasciar parlare le gambe, ho faticato molto ma ora sono pronto, sicuramente faremo un po’ di esperimenti ma non voglio svelare altro, vi sorprenderò”.

“Non ho preso parte alle gare indoor per concentrarmi al meglio sulla stagione all’aperto, il mio debutto sarà il 7 o l’8 maggio ma partiremo con qualcosa di easy per poi sciogliere le briglie ai cavalli, sicuramente c’è da difendere il titolo olimpico, ma ho grandi aspettative anche a livello individuale”.

E aggiunge: “L’oro olimpico è qualcosa di unico ma io so bene di non avere il posto garantito in staffetta, ma non sono preoccupato, anzi, quando vedo gente andare forte, sono ancora più stimolato a lottare e a spingere, quest’inverno vedere due italiani sul podio dei 60 indoor europei mi ha gasato tantissimo, Ceccarelli ha fatto qualcosa d’incredibile, sono contento che dopo Tokyo il movimento stia crescendo ancora di più”.