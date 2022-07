Atletica, dubbio Europeo anche per Tamberi

28-07-2022 12:21

Dubbi all’orizzonte per il movimento azzurro dell’atletica. Non solo Marcell Jacobs ma anche Gianmarco Tamberi è alle prese con problemi fisici e una situazione che getta ombra in vista dell’Europeo di Monaco di Baviera.

Già a Eugene, grazie al suo carattere, è riuscito ad acciuffare un insperato quarto posto. Da mesi, come lui stesso ha ammesso è alle prese con problemi fisici alla gamba di stacco che non riesce a risolvere.

I salti sono così più complessi e difficoltosi. Dopo la gara di Eugene il campione in alto non si è sbilanciato e sulla possibilità di vederlo in Germania, ha detto “Vedremo”. Molto se non tutto dipenderà da quanto dolore percepisce e dal percorso riabilitativo fatto in questi giorni.

A Monaco potrebbe andare in scena la sfida con l’ucraino Protsenko, poi bronzo negli States. Di certo non ci sono tante aspettative per la squadra azzurra con Jacobs in dubbio e Tamberi in forse. Le speranze sono rivolte ancora una volta a Massimo Stano e Elena Vallortigara dopo il bronzo del Mondiale.