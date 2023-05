Atletica, Fraser Pryce: "Jacobs? per lui a Tokyo tutto perfetto"

La giamaicana ritirerà questa sera il premio Laureus

08-05-2023 13:52

Questa sera Fraser Pryce verrà premiata come sportiva dell’anno ai Laureus World Sports Awards.

La giamaicana, ha parlato del suo ritorno in gara, come spiega Gazzetta dello Sport, dopo la gravidanza.

“Non voglio perdermi la crescita di mio figlio, ma non smetto di essere atleta perché voglio vincere ancora”. Poi sui Giochi Olimpici e su Jacobs: “È difficile da dire perché le Olimpiadi sono un’esperienza in cui le persone tirano fuori cose inaspettate: c’è un ambiente che stimola in un modo unico e ci sono i migliori dei migliori al mondo. Non posso dirvi cosa farà un atleta alle Olimpiadi perché non puoi sapere cosa possa stimolare un ambiente del genere. A Tokyo per Jacobs è stato tutto perfetto. Gli auguro di fare il meglio anche in futuro. Io, dal mio canto, so come voglio presentarmi a Parigi. Se ho un segreto per prepararmi? No, nessun segreto. Sono una persona molto molto competitiva e punto ad arrivare alla linea di partenza con la consapevolezza di aver lavorato duramente, di aver dato tutto quello che potevo. Pressione? Non la sento. Penso a far il massimo e stop. La pressione la lascio alle mie rivali”.