Atletica – La 4x100 è pronta per prendersi Budapest

Scenderà in pista in questo venerdì sera la formazione azzurra che a Parigi vuole fare il tempo per ottenere la qualificazione ai Mondiali del prossimo agosto: tre certezze ed una novità.

09-06-2023 18:42

La staffetta azzurra della 4×100 vuole andare a Budapest ma deve passare da Parigi per conquistarsi un posto ai mondiali. In questo venerdì sera, alle ore 20.37, spazio al quartetto che allo stadio Charlety si giocherà una chance importante per staccare il pass per la rassegna iridata.

La quarta tappa di Diamond League 2023 darà spazio, infatti, anche alle staffette, e l’Italia non vuole sbagliare.

Con Marcell Jacobs impegnato nella gara regina, i 100 metri, c’è una novità nel quartetto allenato dal ct Di Mulo: confermatissimi Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu, rispettivamente in prima, terza e quarta frazione, il primo rettilineo spetterà a Marco Ricci e non a Matteo Melluzzo come si pensava in un primo momento. Gli eroi di Tokyo più uno sono a pronti a spingere sull’acceleratore.